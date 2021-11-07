HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de zeytin hırsızlıklarına karşı komando önlemi

Balıkesir'de zeytin hırsızlıklarına karşı komando önlemi

07.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde son zamanlarda zeytin hasadı sırasında yaşanan zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri devriyelerini 24 saate çıkardı. Devriyelere jandarma komando timleri de eşlik edecek.

Balıkesir'de zeytin hırsızlıklarına karşı komando önlemi

Hasat mevsiminde zeytincilerin en büyük sorunlarının arasında yer alan zeytin hırsızlıklarının önüne geçilmesi için Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar neticesinde jandarma ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri bölgede 24 saat görev yaparak hırsızlık olaylarının önüne geçecek. Devriye timlerine ayrıca jandarma komando timleri de eşlik edecek.

"BÜTÜN ZEYTİNCİLER ADINA SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Yapılan uygulama hakkında konuşan zeytin üreticisi Mehmet Semerci, “Bugün biz zeytinciler devletimizi yanımızda hissettik, sayın valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, kolluk kuvvetlerimizle ürünümüzü korudunuz, emeğimizi korudunuz. Sonsuz teşekkür ederim bütün zeytincilerin adına” dedi.

"ARAZİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI DENETİM ALTINA ALINACAK"

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ise, “Yıllardan beri zeytin hasat dönemlerinde yaşadığımız hırsızlık olayları ile birlikte üreticinin bilgisi dışında zeytinlik arazilere izinsiz girerek 'göz hakkı' veya başka sebepler uydurarak üreticilerimizin ürününe haksız bir şekilde ortak oluyorlardı. Zeytin üreticisi de bu konuda serzenişlerini ve feryatlarını bizlere defalarca iletiyorlardı. Bizler de Valimiz Hasan Şıldak ve ilçemiz Kaymakamı Sayın Ahmet Odabaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığımız asayiş toplantısı sonrasında alınan tedbirler kapsamında hasat dönemi içinde tarımsal arazilerde alınan 7/24 takviye jandarma ve jandarma komanda birlikleriyle ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile koordineli bir şekilde arazilerin giriş çıkışları denetim altına alınacak. Zeytinlik arazilerde çok geniş kapsamlı denetimler ve kontroller sıkı bir şekilde yapılacak olup, bu konuda mağdur olmamak için ilgili kişilerin haricinde arazilere girilmemesi önemle duyurulur. Bu koordineli çalışmalarımdan dolayı sayın valimize, kaymakamlığımıza, jandarma komutanlığımıza ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımıza odamız üyeleri adına teşekkür ederim. Unutulmamalıdır ki bu konuda yapılacak her türlü kutsal görev tabiri caizse üreticinin devletine karşı bir güveni, hırsıza da korku vermek ve caydırıcılık olacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
İnşaattaki sır olay hastanede bitti! "Bir anda oldu" iddiasıİnşaattaki sır olay hastanede bitti! "Bir anda oldu" iddiası
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

MHP'den asgari ücret açıklaması

MHP'den asgari ücret açıklaması

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Tarih verildi! Sıcaklıklar düşüyor

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Beldede dehşet! Çevik kuvvet devreye girdi: 4 ölü, 1 yaralı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Sevilen dizinin hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

Irak Başbakanı Kazımi’nin evi silahlı drone ile vuruldu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.