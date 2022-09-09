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Balıkesir'deki çiftlikte vahşet! Dehşetin boyutunu kameradan izleyince fark etti: Ağızları köpürmüş, gözleri büyümüştü

09.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de meydana gelen olayda çiftlik içinde yaşanan vahşette kar maskeli 5 kişi 2 köpeği tüfekle öldürdü, 2 köpeği de zehirledi. Her şeyden habersiz 2 gün sonra çiftliğe gelen Veteriner Hekim Yekta Ünsal, ''Köpeklerimi göremeyince seslendim hayvanlara ama yine de gelen olmadı. Bir süre köpeklerimi aradıktan sonra baba ve yavrunun bir tanesi geldi. İkisinin de ağızları köpürmüş, dengesizlerdi ve gözleri de büyümüştü'' diyerek olan biteni güvenlik kamerasından dehşetle izlediğini söyledi.

Balıkesir'deki çiftlikte vahşet! Dehşetin boyutunu kameradan izleyince fark etti: Ağızları köpürmüş, gözleri büyümüştü

Olay, 31 Ağustos saat 17.20 sıralarında Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Avunduk Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’de yaşayan Veteriner Hekim Yekta Ünsal (63), 2 Eylül tarihinde yaşanılanlardan habersiz bir şekilde çiftliğine gitti. Kiraz ve ceviz ağaçlarının bulunduğu çiftlikte anne-baba ve 2 yavru köpeğe baktığını söyleyen Ünsal, “Ben çiftliğe genellikle cuma günü saat 3 gibi gidiyorum. Çiftliğe giderken yanımda mutlaka ödül maması götürürüm çünkü hayvanlar orda 5 gün yalnız kalıyor ve ödül mamasını görünce de seviniyor. Beni görünce koşarak gelen köpeklerimi göremeyince seslendim hayvanlara ama yine de gelen olmadı. Bir süre köpeklerimi aradıktan sonra baba ve yavrunun bir tanesi geldi. İkisinin de ağızları köpürmüş, dengesizlerdi ve gözleri de büyümüştü. Bunun üzerine hemen evden tuz alıp hayvanları kusturdum. Sonra sistemlerini takviye edici ilaçları kullandım. Her ikisine de serum yaptım ve yaklaşık 1 saat sonra kendilerine geldiler” dedi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Anne köpek ve diğer yavru köpek tüm seslenmelerime rağmen yanıma gelmediler diyen Ünsal, “Aklıma kameralar geldi ve gittim kayıtları izledim. Görüntülerde; 4-5 kişinin çiftliğe koşarak geldiğini ve kafasında kar maskesi olan bir kişinin tel örgüden atlayıp elinde tüfekle köpeklere doğru gittiğini oradan da arkaya gittiğini ve ondan sonrada önünden kaçan anne köpeğin kulübesini açıp içerde ona ateş ettiğini gördüm. Olaydan sonrada yanında olan diğer kişinin ise kameraları gösterip kendisinde bulunan tüfeği köpeğime ateş eden kişiye verdiğini ve onunda kameraya ateş ettiğini dehşetle izledim” diye konuştu.

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“YAKALANMALARINI VE ADALETE TESLİM EDİLMELERİNİ İSTİYORUM”

Hissettiği acının tarif edilemez olduğunu belirten Ünsal, “Jandarmayı aradım ve olayları anlattım. Varsa kamera kaydı ile birlikte orada ne görüyorsanız fotoğraflayıp karakola gelin şeklinde yönlendirdiler. Bende kayıtları alıp, gördüklerimi fotoğraflayarak karakola gidip teslim ettim. Sonrasında ise jandarma ekipleri gelerek çiftliğimde incelemelerde bulundu. Bende ifademi vererek saldırganlardan şikayetçi oldum. Çiftliğe bazen arkadaşlarımla bazen de tek gidiyorum. Böyle bir yaklaşımda benim can güvenliğimde problem oluyor. Bir an evvel bu kişilerin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum. Birçok insanın ifadesine başvurulmuş. İşlemlerin devam ettiğini ve biraz zaman alacağını öğrendim” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan katledilen köpeklerini gömdüğünü belirten Ünsal, saldırganlar tarafından zehirlenen köpeklerinin ise tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Jandarmanın konuyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Balıkesir
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