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Balıkesir'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 03:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'de art arda gelen depremler sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklama yaptı. Şükrü Ersoy depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!" ifadelerini kullandı. Ersoy "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." dedi.

Balıkesir'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim YOK!

Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez

Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor.

"GİRİT ÇEVRESİNDEKİ DEPREMLER BENİ HEP KAYGILANDIRIR"

Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.

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şükrü ersoy Yıldız Teknik Üniversitesi deprem

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