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  4. Balıkesir'deki feci kaza kamerada! Otomobil hurdaya döndü

Balıkesir'deki feci kaza kamerada! Otomobil hurdaya döndü

30.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa- Balıkesir yolu, 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Emre A. yönetimindeki TIR, tali yoldan kara yoluna hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Halil K.’nin kullandığı otomobile çarptı. Refüje de çarpan TIR yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Halil. K. ve Emre A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan Bursa- Balıkesir yolunun Balıkesir’e gidiş yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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KAZA KAMERADA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, TIR'ın otomobile çarptığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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