HABER

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.

Balıkesir’de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Çift, Karesi ilçesi Kayabey Mahallesi’ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluştu.

Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 TL karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi. Kameralara yansıyan o anlarda ise şüpheli şahsın süpürgeye su dökerek karı koca çiftin üzerinde gezdirdiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahıslara kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı. (İHA)

PARTNERn11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!n11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!
Pansuman için gittiği hastanede parmağı kırıldı, tendonları koptuPansuman için gittiği hastanede parmağı kırıldı, tendonları koptu
Hobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyorHobi amaçlı başladı, şimdi 4 milyon solucanla gübre üretiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir büyü çin üfürükçü

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu malları mundar diye varoş semtlerin kasabı bile kabul etmez
Hangi çağda yaşıyoruz? Cehalet diz boyu.
Yeni Türkiye Cahil Türkiye .. Dua etsin 50 tl karşılıgı büyü bozmak için karı ile yatmamış .. böyle salaklar çokkkkkk böyle salaklar oldugu içinde böyle büyü bozan çogalır temiz iş. Din kadar güzel iş yok al parayı boz büyü bu millette inanıyor ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

Açık denizde kuğu buldu! 'Kemik parçasını gördüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.