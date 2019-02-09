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Balıkesir Devlet Hastanesi'nde kısa süreli yangın panigi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 23:44 | Son Güncelleme

BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi’nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Devlet Hastanesi Patoloji Servisi’nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Merkez Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki E Blok’un 2'nci katında bulunan Patoloji Servisi’nde çıktı. Hafa sonu olması nedeniyle kapalı olan serviste elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, serviste bulunan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patoloji servisinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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