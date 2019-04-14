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Balıkesir, dolu yağışı sonrası beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Balıkesir’de saat 18.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dolu yağışına sokakta yakalanan vatandaşlar, işyerlerine ve dolmuş duraklarına sığındı. Sürücüler ise, zarar görmemesi için araçları için kapalı yerler aradı. Balıkesir'in bazı bölgelerinde aşırı dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Şiddetli dolu yağışı karşısında vatandaşlar panik yaşarken, bir yandan da bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Çok sayıda vatandaş, çektiği dolu yağışı ve beyaza bürünmüş yolların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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