Balıkesir EMITT'te tanıtılıyor

İSTANBUL, (DHA) - Balıkesir'in turistik, tarihi, kültürel yönleri ve yerel lezzetleri bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor.
İstanbul'da her yıl 60'ın üzerinde ülkeyi buluşturan dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Fuarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Havran Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve yörede bulunan özel firmalara ait kurulan stantlarda şehrin turistik, tarihi ve kültürel öğeleri tanıtılıyor.
Fuar kapsamında kurulan stantlarda Balıkesir’e özgü tatları tanıtılıp, ziyaretçilere ikram ediliyor. Aynı zamanda çeşitli etkinler de düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir standını ziyaret ederek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini temsilen orada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Halil Yılmaz'dan bilgi aldı.
Geçen yıla göre katılımcı sayısında yüzde 15 artış yaşanan fuar, 3 Şubat pazar günü sona erecek.
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