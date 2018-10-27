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Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:17 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma’daki esnaflara 10 bin adet bayrak ile 20 bin adet Cumhuriyet konulu magnet dağıttı.

Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

BALIKESİR, (DHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma’daki esnaflara 10 bin adet bayrak ile 20 bin adet Cumhuriyet konulu magnet dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla hazırlatılan bayrak ve magnetler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Masa ekipleri tarafından dağıtıldı. Cumhuriyet’in ilanın 95’inci Yıl dönümü nedeniyle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde dağıtılan bayraklar Balıkesir esnafı tarafından memnuniyetle karşıladı.

Balıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldıBalıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldıBalıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldıBalıkesir Esnafına 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı

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