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Balıkesir Gönen'de eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Yakar, sabah saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Hüseyin Yakar, hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir Gönen'de eski Belediye Başkanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde evinin öündeki park halindeki aracına binen Gönen eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, kendisine yaklaşan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

'SEN BENİ TANIYOR MUSUN?' DEDİ SİLAHINI ATEŞLEDİ

İddiaya göre, şüpheli ’Sen beni tanıyor musun?’ dedi ve ardından silahını çekerek Hüseyin Yakar’a 3 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Yakar, Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince saldırının meydana geldiği Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak’ta incelemeler yapıldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

(İHA)

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