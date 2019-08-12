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Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde yangın teyakkuzu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 21:06 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Marmara Adası’nda çıkan yangında 19 kişinin dumandan hafif olarak etkilendiği belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara yönelik gerek tedbirleri adlık” dedi.Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Marmara Adası’nda çıkan yangın nedeniyle sağlık yönünden gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Marmara Adası’ndaki yangın gün boyunca bizlerde takip ettik.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Marmara Adası’nda çıkan yangında 19 kişinin dumandan hafif olarak etkilendiği belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara yönelik gerek tedbirleri adlık” dedi.
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Marmara Adası’nda çıkan yangın nedeniyle sağlık yönünden gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Marmara Adası’ndaki yangın gün boyunca bizlerde takip ettik. Gün boyu gerek sağlık personelimizle gerekse de belediye başkanımızla görüştük. Çok şükür ki yaralanmalı bir hadise ya da can kaybı meydana gelmedi. Ufak tefek yaralanmaların haricinde 4’ü itfaiye personeli olmak üzere 19 kişi hafif dumandan etkilenerek hastaneye getirildi. Bu hastalarımızın gerekli kontrolleri yapıldı ve birçoğu taburcu edildi. Yatış gerektiren ciddi bir vakamız şuan da yok çok şükür. Yerleşim yerlerine kadar uzanan bir yangın oldu. Bu konuda da teyakkuzdayız hem Bandırma hem de Erdek devlet hastanelerine takviye yaptık şuan hazır olarak beklemekteler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı. Ayrıca Marmara Adasında ki hastanemizde de 8 sağlık personeli ve 4 doktor görevlerinin başında. Biz Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık yönünden gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız” dedi.

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