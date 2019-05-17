Balıkesir İl Sağlık Müdürü Öztop, İzmir'e atandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un (48), görevden alınmasının ardından yerine Balıkesir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop (40), atandı.

İzmir'de 29 Aralık 2016 tarihinden bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Bediha Salnur'un görevden alınmasının ardından yerine Balıkesir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop atandı. Öztop, Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak görev yaparken, sağlıktaki yeni yapılanmanın ardından 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bilecik İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.

KİMDİR?

1979 yılında Adıyaman' da doğdu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2010 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi branşında uzmanlık ihtisas eğitimini tamamladı. 2012- 2016 yılları arasında Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimliği -Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu, 2017 yılından itibaren aynı ilde Bilecik İl Sağlık Müdürü olarak görev atandı. Öztop, 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu. Öztop, evli ve iki çocuk babası.

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