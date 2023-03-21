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BALIKESİR İMSAKİYE 2023: Balıkesir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Balıkesir ilk sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir sahur ve iftar saatleri, Ramazan ayına az bir zaman kala merak edildi. Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayına girilmesine sayılı bir zaman kaldı. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Bu sene ilk sahur ve oruç, 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Peki, Balıkesir sahur vakti, imsak saati kaçta? Balıkesir'de oruç kaçta açılacak?

BALIKESİR İMSAKİYE 2023: Balıkesir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Balıkesir ilk sahur ve iftar saatleri

Balıkesir imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri sorguşanmaya başladı. Bu sene ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur vakti ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Balıkesir ilk sahur ve iftar saatleri...

BALIKESİR'DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Balıkesir'de ilk sahur saat 05:38'de yapılacak.
24 Mart Balıkesir sahur saati 05:36
25 Mart Balıkesir sahur saati 05:34
26 Mart Balıkesir sahur saati 05:32

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BALIKESİR'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Balıkesir'de ilk iftar saati 19:29 olarak açıklandı.
24 Mart Balıkesir iftar saati 19:30
25 Mart Balıkesir iftar saati 19:31
26 Mart Balıkesir iftar saati 19:32

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ramazan bayramı ne zaman

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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