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Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki kazadan acı haber! Ölü sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 22:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Balıkesir’in Kepsut ilçesindeki kazadan acı haber! Ölü sayısı arttı

Kepsut ilçesi Eşeler Mahallesi'nde E.Ç yönetimindeki 10 V 1455 plakalı araç ile İ.B yönetimindeki 17 HK 600 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 yaşındaki R. E.Çomar olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Çarpışma anında ağır yaralanan 7 kişi Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü E.Ç hayatını kaybetti ve meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Olayla ilgili tahkikat Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kepsut trafik kazası

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