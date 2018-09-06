Balıkesir'in kurtuluş coşkusuna 'tülütabaklar' damga vurdu

İşgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu öne sürülen tülütabakları canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir'de bugün şaşırtan anlar

1 / 40 İşgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu öne sürülen tülütabakları canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

2 / 40 30 Haziran 1920'de işgal edilen, 6 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuşan Balıkesir'in Kurtuluş Günü'ndeki ilk etkinlik Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

3 / 40 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu'nun anıta çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Stadı önündeki törenlere geçildi.

4 / 40 Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kurtuluş kutlamasına katılan halkı selamladı. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu, sembolik olarak canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

5 / 40 Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ile Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz katıldı.

6 / 40 Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri olduğunu vurgularken, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andı.

7 / 40 'BALIKESİR MİLLİ MÜCADELE ATEŞİNİ YAKTI' Bugün üzerinde kardeşçe yaşanan toprakların zorlu koşullarda ağır mücadelelere sahne olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Önce Seyit Onbaşı'nın destan yazdığı Çanakkale Savaşı, ardından alçak düşman işgaliyle harap ve bitap düşen aziz yurdumuz acı içinde kıvranırken, Balıkesir ayağa kalktı ve milli mücadele ateşini yaktı.

8 / 40 Hasan Basri Çantay gibi önemli isimler halkın bilinçlenmesine ve örgütlenmesine katkı sağladı. Düzenlenen kongrelerle halkımız milli birlik ruhuyla adeta bir hükümet gibi hareket ederek silah temin etti, aylık ödedi, makam ve mevkileri tespit etti, milli mücadelenin şeklini belirledi.

9 / 40 Büyük önder Atatürk'ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği, 'Balıkesir'in dindar ve kahraman insanları' sayesinde şehrimiz Ege'de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir'in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesirin Kurtuluş Günü olarak kutluyoruz" dedi.

10 / 40 Konuşmasında Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılarda değinen Kafaoğlu, şöyle konuştu:

11 / 40 "Sizler de görüyorsunuz ki günümüzde savaşlar artık sadece topla tüfekle yapılmıyor. Ülkemizi ele geçirmek için bu kez ekonomi silahını, dolar silahını, avro silahını kullanmaya çalışıyorlar. Bütün bu pis işbirliklerine karşı hepimize görev düşüyor. Hepimiz uyanık olmak, ülkemize, ekonomimize, Türk Liramıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Olabildiğince yerli ve milli ürünlere yönelmemiz, paramızı ülkemizde tutmamız gerekiyor. Biz kendi devletimize, milletimize, ekonomimize, Türk Liramıza sahip çıktıkça, isteyen istediği oyunu oynasın, asla başaramayacaklar. Evelallah, bizim Allahımız var, hiç olmadığı kadar güçlü bir ekonomimiz var, her türlü düşmanca girişime karşı yek vücut olmuş milletimiz var.

12 / 40 Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yılmadan, yorulmadan ilerlemeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın her zaman belirttiği gibi biz de 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından geçit töreni yapıldı. Karesi Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin atlı geçişleri büyük alkış aldı.

13 / 40 TÜLÜTABAKLAR YİNE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Geçit töreninde, işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu söylenen tülütabakları canlandıran derici esnafı yine büyük ilgi gördü. Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumu ile boyayan tülütabaklar, protokol üyelerinin önünde davul zurna eşliğinde dans etti. Vatandaşları eğlendiren, bazılarını da korkutan tülütabaklar, çocukların da yüzlerini boyadı. Birçok Balıkesirli, tülütabaklarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

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