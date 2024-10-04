Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'in meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Dokuma ve çömlek ürünleri, zeytinyağı, höşmerim tatlısı ile adından sıkça söz ettiren Balıkesir’in Erdek, Ayvalık, Altınoluk gibi popüler ilçeleri vardır. Şehrin Ege ile Marmara bölgeleri arasında kalması sayesinde plaj, sahil ve adaları bakımından renkli bir profile sahip olduğu bilinir. Bu şehre gidenlere Balıkesir kaymaklısı, sura ve Susurluk tostu gibi lezzetleri denemeleri önerilir. Balıkesir’in öne çıkan turistik noktaları arasındaysa Şeytan Sofrası, Etnografya Galerisi, Kyzikos Antik Kenti ve Sarımsaklı Lunaparkı yer alır.

Balıkesir’e özgü hediyelik eşyalar nelerdir?

Marmara ve Ege Bölgesi arasında köprü kuran Balıkesir ili; Susurluk, Edremit, Ayvalık, Erdek gibi yerleşim yerleriyle meşhurdur. Bu şehirde yüzyıllardır dokumacılık ve çömlekçilik yapıldığı bilinir. Dolayısıyla Balıkesir’den desti ve küp gibi çömlek ürünleri, Yağcıbedir ve zili dokumaları satın alınabilir. Buna ek olarak şehrin Ayvalık ilçesinde doğal zeytinyağı üretimi oldukça yaygındır. Bu rotaya uğrayan yerli ve yabancı misafirler, zeytinyağı ile bu doğal içerikten üretilen bakım malzemelerine rağbet gösterir.

Balıkesir’in kaşık, oklava, kirkit gibi tahta ürünleri ile kolonyası da meşhurdur. Ayrıca şehrin ön plana çıkan yöresel tatlılarından olan höşmerim, bu rotadan satın alınabilen gıda ürünleri arasındadır. Yine Balıkesir kaymaklısı olarak adlandırılan tatlı çeşidi de şehre giden misafirler tarafından ilgi görür. Balıkesir’den hatıra olarak alınması önerilen objeler arasında ise nazar boncuğu figürlü biblolar, takılar ve tablolar da yer alır.

Balıkesir’de denenebilen yöresel lezzetler nelerdir?

Susurluk tostu ve ayranıyla meşhur olan Balıkesir ilinin yöresel lezzetleri incelendiği zaman tavuk, pirinç ve un gibi temel malzemelerin yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Bu şehirde Bigadiç güveci gibi kırmızı etle hazırlanan tarifler de denenebilir. Şehre özgü coğrafi işarete sahip olan lezzetler arasında saçaklı mantı da öne çıkar. Bu tarif, uzun kesme eriştelerin haşlanmış tavukla birleştirilmesi sonucunda tüketime hazır hâle gelir.

Yine sura olarak adlandırılan kaburga dolması da bu şehirde özel günlerde yapılan yöresel lezzetlerdendir. Höşmerim olarak bilinen peynir tatlısı ise şehirde sıklıkla tüketildiği gibi bu rotadan hediyelik olarak da satın alınan tariflerdendir. Balıkesir’in popüler yemekleri arasında sıralanan diğer lezzetler ise aşağıda belirtilmiştir:

Börülce ekşilemesi

Çerkes tavuğu

Keşkek

Mafiş tatlısı

Balıkesir kaymaklısı

Düğün çorbası

Bandırma köftesi

Koruk suyu

Zerde

Tırtıl baklavası

Balıkesir’de görülebilen turistik rotalar

Plaj ve koyları, ören yerleri, turistik mekanları ile meşhur olan Balıkesir’in Ayvalık, Edremit, Erdek gibi popüler ilçelerine gidilmesi önerilir. Bu şehrin Edremit ilçesine giden turistler; Zeus Altarı, Kazdağları Milli Parkı, Hasan Boğuldu Göleti ve Sütüven Şelalesi gibi doğal mirasları görebilir. Ayrıca Akçay sahili de gezginlerin mutlaka uğradıkları rotalar arasında sıralanır.

Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda sahili, Şeytan Sofrası gibi turistik duraklar da Balıkesir’in görülmeye değer yerlerindendir. Buna ek olarak Marmara, Maden, Paşalimanı Adası; Kapıdağ Yarımadası, Çınarlı Köyü ve Çamlık Tepesi de şehrin popüler alanları arasında öne çıkar. Balıkesir’e giden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan diğer mekanlar ise aşağıda sıralanmıştır: