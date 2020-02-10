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Balıkesir'in Uludağ'ı Kertil Dağı!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2020 10:34 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kar hasreti yaşayan binlerce Egeli, Sındırgı ilçesinde soluğu aldı. Bölgenin Uludağ'ı olmaya aday, Kertil Dağı'na giden vatandaşlar, kar topu oynayarak mangal yaptı. Gün geçtikçe daha fazla ziyaretçi çeken bölgede tesisleşme projesi yapılacağının sinyali veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, bölgenin Ilgaz, Uludağ gibi kış turizmi için önemli bir nokta olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi çam ormanları ile süslü Kertil Dağı'na kar hasreti çeken Egeliler ve bölge halkı akın etti. Eski İzmir İstanbul yolu üzerinde bulunan Sındırgı ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kertil Mahallesi harman yerini kar görmek isteyen binlerce vatandaş doldurdu. İzmir, Manisa, Akhisar ve ilçe merkezinde kar yağışının olmaması vatandaşların tercihini Kertil'den yana kullanmasına sebep oldu. Binlerce vatandaş Pazar tatilini bölgede değerlendirdi, karın keyfini çıkardı. Mangallar yakıldı, kar topu oynandı, naylon poşetler kızak görevini üstlendi.

Karavanla gelip gençlik yıllarını yad ettiler

Kar üstünde doğum günü kutlayan kendilerini gezgin olarak nitelendiren ve 48 ülke gezen Ceyhun ve Bahar Berkiler çifti geceden karavanla gelip kamp kurdu. Berkiler çifti bölgeyi Uludağ’ın minyatürü diye nitelendirerek, gençlik yıllarına geri döndüklerini belirtti.
Yayladaki karla yetinmeyen ve macera arayanlar zirveye kadar ulaştı. Uludağ girişini aratmayan bir araç kuyruğu da gözlerden kaçmadı. İlçe dışından gelen vatandaşlar doğanın muhteşem olduğunu belirtirken, Kertil Mahallesi sakinleri de kalabalık atmosferden memnun olduklarını ifade ettiler.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Sındırgı ilçesinde kış turizminin geliştirilmesi için vatandaşların görüşünü dinleyen Yavaş, bölgede kış sporları ve mesire alanı projesi için çalışmaların devam ettirildiğini söyledi. Sındırgı Belediye Başkanı Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Doğal şehir Sındırgı, turizmin her bir alanıyla, termaliyle, halısıyla, kolonyasıyla, hanımeli çarşısı ile farklı bir ortamda ve ilerlemeye devam ediyor. Kertil’de kar keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, sanki Uludağ'da, Ilgaz Dağı'nda piknik yapar gibi sucuk ekmeklerini almışlar, burada ateşlerini yakmışlar, keyif yapıyorlar. Kertil Dağı'nın olduğu alanda müthiş bir ortam var. Yolumuzun inşası devam ediyor ve bittiğinde artık Sındırgı'nın farklı hayallere, farklı işlere gebe olduğunu görüyoruz. Kertil yaylasında yaz ve kış aylarında vatandaşlarımızı rahat ettirecek bir Kertil kış sporları ve mesire alanı projesi için çalışmalarımız devam ediyor"
Özellikle Akhisar'dan çok sayıda vatandaşın geldiği Kertil'e her kar yağışının ardından binlerce vatandaşın akın etmesi dikkat çekiyor. Bölgenin yeni Uludağ'ı olma yolunda hızla ilerleyen Kertil ve zirvesinde 3 aya yakın kar tutan bölgenin en yüksek dağı Ulus Dağı'na turizm acenteleri tarafından turlar düzenlenmesi bekleniyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kertil Dağı kış turizmi kış sporları

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