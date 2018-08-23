Balıkesir-İzmir yolunda kaza: 3 yaralı

Ali Can ZERAY/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR- İzmir karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Balıkesir-İzmir karayolu üzerindeki Akça köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Duman ailesi, yakında evlenecek kızlarının düğün davetiyesini dağıtmak için Ahmet Ergül'ün kullandığı 16 R 8482 plakalı otomobille yola çıktı. Ergül'ün kullandığı otomobil, Akça köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Eker yönetimindeki 35 KG 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada yaralanan Tahir Duman, eşi Hatice ve kızı Hatice Duman, otomobilde sıkıştı. Araçlarda bulunan diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan da otomobilde sıkışan yaralılara müdahalede ederek çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kadın yaptı. Gelen sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



