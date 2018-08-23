HABER

Balıkesir-İzmir yolunda kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 20:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR- İzmir karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ali Can ZERAY/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR- İzmir karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Balıkesir-İzmir karayolu üzerindeki Akça köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Duman ailesi, yakında evlenecek kızlarının düğün davetiyesini dağıtmak için Ahmet Ergül'ün kullandığı 16 R 8482 plakalı otomobille yola çıktı. Ergül'ün kullandığı otomobil, Akça köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Eker yönetimindeki 35 KG 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada yaralanan Tahir Duman, eşi Hatice ve kızı Hatice Duman, otomobilde sıkıştı. Araçlarda bulunan diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan da otomobilde sıkışan yaralılara müdahalede ederek çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kadın yaptı. Gelen sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Üzerinde ve bavulunda 300 adet 'extacsy' ele geçirilen kişi tutuklandıÜzerinde ve bavulunda 300 adet 'extacsy' ele geçirilen kişi tutuklandı
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandıOrganlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.