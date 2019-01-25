Balıkesir Kepsut'ta deprem! (Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, saat 07.23'de merkez üssü Balıkesir Mahmudiye'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan saat 07.30'da ise merkez üssü Ege Denizi, Midilli adası açıkları olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ





