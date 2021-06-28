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  4. Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

28.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Balıkesir merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri İle Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14'Ü AKTİF GÖREVDE

Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14'ünün aktif görevde olduğu, 9'unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Balıkesir
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