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  4. Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

22.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'nin ‘askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 24’ü muvazzaf, diğer 12’si ise emekli, ihraç ve kapatılan askeri okul öğrencisi olan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 32 ilde belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 32 kişiden 15’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
fetö polis Balıkesir

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