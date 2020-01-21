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  4. Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:41 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında FETÖ'nün adliye mahrem imamlarıyla irtibatları bulunduğu öne sürülen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de olduğu öğrenildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Adliye yapılanması Balıkesir merkezli FETÖ

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