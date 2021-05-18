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Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

18.05.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir merkezli 8 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, İstanbul ve Siirt illerinde bugün saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

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