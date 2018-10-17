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Balıkesir merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 6'sının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında arama kararı çıkarılan profesör, astsubay, subay, polis, öğretmen ve devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınmıştı. Firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.

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