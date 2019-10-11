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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve "esnaf yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 gün önce, terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, aralarında sözde bölge öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bilecik ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanmıştı.

Zanlıların, esnaftan "himmet" adı altında para topladığı ve kod isim kullandığı da tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir desteği esnaf FETÖ finans

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