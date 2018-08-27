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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR merkezli 8 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 asker gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 8 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 asker gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 13 astsubay olmak üzere toplam 15 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 9 asker gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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