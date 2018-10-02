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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

BALIKESİR merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 2'si, tutuklandı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden 2'si, tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 46 kişinin yakalanması için geçen Cuma günü 15 ilde, 52 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Halen emniyetteki 18 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. Firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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