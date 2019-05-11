Balıkesir merkezli FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 5 kişi yakalandı

Balıkesir polisi FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonlarına devam ediyor. Polis aranan 5 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay yine Balıkesir merkezde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 müzahir kurum çalışanı Gönen’de, Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Balıkesir il merkezinde yakalanarak, Balıkesir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yurt dışındayken örgütün propagandasını yaptığı belirlenen akademisyen Balıkesir merkezde yakalanmıştır.

