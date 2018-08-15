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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheliye ait 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir kent merkeziyle Edremit, Bandırma ilçeleri ve Çanakkale'deki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ/PDY

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