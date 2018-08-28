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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine emniyet güçlerinin, belirlenen 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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