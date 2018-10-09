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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ operasyon

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