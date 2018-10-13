Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personelden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Balıkesir merkezli 8 ilde 9 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf subay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 Ekim'de, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alınmış, şüphelilerin bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilmişti.
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...
Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum