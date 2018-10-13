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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 00:18 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 askeri personelden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Balıkesir merkezli 8 ilde 9 Ekim'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü muvazzaf subay 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 Ekim'de, Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alınmış, şüphelilerin bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit FETÖ

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