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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i salıverildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 5'inin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında sözde adliye imamlarıyla irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında 21 Ocak'ta yakalama kararı çıkartılmıştı. Zanlılar, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adli yapılanması Balıkesir FETÖ

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