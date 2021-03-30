HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir merkezli İzmir ve Bursa’da uyuşturucu operasyonu

30.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Balıkesir merkezli Edremit, Bursa ve İzmir illerinde 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

1/

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Balıkesir merkezli Edremit, Bursa ve İzmir illerinde 13 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak sokak satıcılarının yakalanması ve suç organizasyonun deşifre edilebilmesi amacıyla yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan delillendirme yakalamalarında; Balıkesir il merkezinde 5, Edremit ilçesinde 3, Bursa ilinde 4 ve İzmir ilinde 1 şüpheli olmak üzere 13 şüpheli şahsa operasyon düzenlendi. Hedeflenen 13 şahıstan 9’u gözaltına alınırken 4 şüphelinin aranması devam ediyor.
Yapılan operasyonda; 38,34 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 10,76 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet boş şarjör, 80 adet 9 mm fişek, 11 adet 34’lük av fişeği, 15 adet av fişeği, 4 adet uzun namlulu fişek, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız 7x65 tabanca ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Meclis'e sunuldu! Zorunlu oluyorMeclis'e sunuldu! Zorunlu oluyor
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Çok yüksek riskli kategoriye geçen Zonguldak’ta korkutan tablo

'Halkımız kızarmayı tercih etti' diyerek uyardı

PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence görüntüleri ortaya çıktı

PKK'nın kan donduran işkence görüntüleri ortaya çıktı

Risk haritasında 'mavi' olan tek il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı

Bakan Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Bakan Pakdemirli'den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Çiftçiye destek ödemeleri yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti

Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.