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Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 02:43 | Son Güncelleme

Kargo yoluyla silah ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi, Balıkesir ve Trabzon'da yakalandı

BALIKESİR (AA) - Silah kaçakçılığına yönelik Balıkesir merkezli 2 ildeki operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mermi ticareti yaptığı öne sürülen A.A, İ.Ç. ve F.A'yı fiziki ve teknik takibe aldı.

Yaklaşık 3 aylık takip sonucu, şüphelilerin kendi aralarında belirledikleri şifreli görüşmelerle silah ticaretini kamufle etmeye çalıştıkları, şüpheli F.A'nın ruhsatsız tabancaları Trabzon'dan temin ettiği ve kargo yoluyla alıcılara ulaştırdığını belirledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. ve İ.Ç. Trabzon'da, F.A. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 85 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 130 av tüfeği fişeği, 2 boş şarjör, 2 tabanca namlusu, 1 namlu üst kapağı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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3 gözaltı Balıkesir Bandırma polis silah kaçakçılığı

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