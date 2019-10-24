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Balıkesir merkezli suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 01:42 | Son Güncelleme

Organize suç örgütüne yönelik iki ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için Balıkesir ve Çanakkale'de operasyon düzenledi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, söz konusu illerdeki 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt üyeleri S.T, A.A, Ö.Ş, M.B, C.E, E.Ç. ve G.O. gözaltına alındı.

Diğer şüpheliler S.S. ile M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilere ait adreslerde 10 gram kenevir tohumu, esrar öğütme makinesi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Çanakkale Jandarma operasyon

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