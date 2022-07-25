Balıkesir mitinginde dikkat çeken detay! 'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

CHP'nin düzenlemiş olduğu 'Milletin Sesi' mitinglerinin üçüncüsü dün Balıkesir'de gerçekleştirildi. Kuvayi Milliye Meydanı’nda yapılan mitinge vatandaşların yoğun katılım gösterdiği görülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti. 2023'te yapılması planlanan seçimlerde adaylık için öne çıkan Kılıçdaroğlu'nun miting boyunca kullandığı ifadeler mercek altına alınırken, ortaya atılan iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi

KILIÇDAROĞLU 13 KEZ 'BEN' DEMİŞ

Halktv'den İsmail Saymaz, bugünkü yazısında CHP liderinin Balıkesir mitinginde 13 kez 'Ben' dediğine dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs'taki İstanbul mitinginde sadece bir kez 'Ben' dediğini hatırlattı.

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIK KAMPANYASINI FİİLEN BAŞLATTI"

CHP liderinin dün itibariyle cumhurbaşkanı adaylığı kampanyasını fiilen başlattığını iddia eden Saymaz; "Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda resmî ve kurumsal olarak ilan etmese de, 'Ben cumhurbaşkanı adayı olarak…' demese de, gerçekte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak konuştu. 'İktidar olduğumuzda' ifadesi de aslında 'Ben cumhurbaşkanı olursam' demek istedi." ifadelerine yer verdi.

NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Adaylığın resmi olarak açıklanacağı tarihe de değinen Saymaz, CHP'nin önde gelen bir isminin Eylül ayını işaret ettiğini belirtti.



