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Balıkesir polisinden kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi İzmir’den kaçak sigara ve puro getiren 1 kişiyi Balıkesir’e giriş arama noktasında yakaladı.Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri İzmir’den Balıkesir’e kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine İzmir yönünden gelen aracı arama noktasında durdurdu.

Balıkesir polisinden kaçak sigara operasyonu

Balıkesir polisi İzmir’den kaçak sigara ve puro getiren 1 kişiyi Balıkesir’e giriş arama noktasında yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri İzmir’den Balıkesir’e kaçak sigara getireceği bilgisi üzerine İzmir yönünden gelen aracı arama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 290 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 360 adet kaçak bandrolsüz puro ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.G. adlı şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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