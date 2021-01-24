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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonları: 18 gözaltı

24.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 8 ayrı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 8 ayrı operasyonda 18 şüpheli şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 8 ayrı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 8 ayrı operasyonda 18 şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalırken, yakalanan diğer 16 şüpheli haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 34,54 gram metamfetamin, 99,84 gram sentetik kannabinoid, 115 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız silah ve 10 adet fişek ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

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