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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi Bursa’dan uyuşturucu getiren 2 zehir tacirini şehre giriş noktasında yakaladı.Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmada, Bursa’dan Balıkesir’e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli bir araç arama noktasında durduruldu.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi Bursa’dan uyuşturucu getiren 2 zehir tacirini şehre giriş noktasında yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı çalışmada, Bursa’dan Balıkesir’e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli bir araç arama noktasında durduruldu. Araçta ve şahıslarda yapılan aramalarda 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ve Ş.A. adlı şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

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