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Balıkesir polisinden uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 245 şüpheliye uyuşturucu madde kullanımından, 493 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.

Balıkesir polisinden uyuşturucuya geçit yok

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 245 şüpheliye uyuşturucu madde kullanımından, 493 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son 3 yıldır uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili bilgiler verildi. İl merkezi ve ilçelerde ekiplerin katılımı ile yapılan operasyonlarda, dedektör köpekler 'Eko', 'Helyus' ve 'Toma'dan da faydalanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda, son 11 ayda, bin 245 şüpheliye uyuşturucu madde kullanımından, 493 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından bin 179 şüpheliye, uyuşturucu madde ticaretinden 246 şüpheliye, 2017 yılında ise, uyuşturucu madde kullanımından bin 26 şüpheliye, uyuşturucu madde ticaretinden 488 şüpheliye işlem yapıldığı açıklandı. Son 3 yılda toplam işlem yapılan şüphelilerden 565'inin tutuklandığı belirtildi.
Narkotik suçlarıyla operasyonel mücadelenin yanında, ailelere, öğrencilere, çeşitli kurumlardaki personel ile emniyet ekiplerine Narko-Rehber Projesi kapsamında 21 ayrı seminer düzenlenerek, toplamda 2 bin 370 kişiye eğitim verildi.

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Balıkesir polisinden uyuşturucuya geçit yokBalıkesir polisinden uyuşturucuya geçit yokBalıkesir polisinden uyuşturucuya geçit yok

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