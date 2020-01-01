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  4. Balıkesir polisinden yeni yıl mesaisi

Balıkesir polisinden yeni yıl mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

BALIKESİR polisi tarafından 2020 yılının ilk dakikalarında başlanan denetimler, yenilin ilk ışıklarına kadar sürdü.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR polisi tarafından 2020 yılının ilk dakikalarında başlanan denetimler, yenilin ilk ışıklarına kadar sürdü. Denetimlerde, 8 bin 162 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 9 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi 2020'nin ilk saatlerinden itibaren başlayıp sabaha kadar kontrollere devam etti. Yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 8 bin 162 kişinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. 3 bin 165 araç kontrol edilirken, 9 sürücünün belgesine alkolden el konuldu. 1 araç ise trafikten men edildi, 42 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Denetimlerde ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 12 adet 7,65 tabanca fişeği, 5 tüfek fişeği, 60 kurusıkı fişeği, 2 boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yılbaşı gecesi uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 7 operasyonda ise toplam 6 kişi gözaltına alındı. 77 ecstasy hap, 62 uyuşturucu hap, 2,94 gr metamfetamin maddesi, 102 gram esrar ve 4,01 gram bonzai ele geçirildi.

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