Balıkesir şehidini dualarla uğurluyor

Şırnak’ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden asker, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaralandıktan sonra şehit olan er Uğur Çakmak son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Bozören kırsal mahallesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşarken, şehidin al bayrağa sarılı tabutu baba ocağına getirildi. Evin önünde yakınlarından helallik alınırken, Uğur Çakmak, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bozören Mezarlığı’na defnedilecek.
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