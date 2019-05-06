Balıkesir SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı

Balıkesir SEKA kağıt fabrikası, 19 yılın ardından hurda kağıdı geri dönüştüren bir üretim altyapısı ile geri döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine şahitlik etti. Tesisin hurda kağıttan üretim yapacağını kaydeden Bakan Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 19 yıldır atıl durumda bulunan Balıkesir SEKA fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikada yıllar sonra yeniden kağıt üretilmesine şahitlik etti, işçilerin ilk kağıt üretimi heyecanına ortak oldu. Bakan Varank’a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da eşlik etti.

"19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor"

Ziyaret sonrasında müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

"Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabi ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon avro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz. Biz yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istiyoruz. Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız.

Daha önce atıklarımız heba ediliyordu. Bu aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis."