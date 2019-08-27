HABER

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt zaferinin 948. yıl dönümü kutlamalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtım çadırı kuruldu.
"Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı" olan Ahlat’ta "Büyükşehir Belediyesi pehlivanları tarafından yapılan güreşler vatandaşlar tarafından ilgi gördü. UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcı listesinde yer alan Dursunbey Barana Grubu tarafından Ahlat ve Malazgirt’te verilen konserlerde, türkülere vatandaşlar da eşlik etti. Sındırgı “Hünerli Eller” tarafından yapılan yöresel el sanatları ürünleri ve sıfır atık projesi kapsamında gazetelerden yapmış oldukları ürünler hem tanıtıldı, hem de atölye çalışmasında vatandaşlara öğretildi. Etkinliklere konuklar Balıkesir’in dünyaca ünlü Yağcıbedir halısını dokumak için tezgah başına geçtiler.
1071’de Alparslan tarafından otağ kurulan Çarho mevkiindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam eden kutlamalarda Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları, konserler, el sanatları atölyeleri, geleneksel çocuk oyunları gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi

Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt’te büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

2O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.