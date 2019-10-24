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Balıkesir Tiroid Okulu’nda ameliyat canlı yayınlanacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesinde düzenlenecek olan “Balıkesir Tiroid Okulu” programının son bölümünde, Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof.Dr.

Balıkesir Üniversitesinde düzenlenecek olan “Balıkesir Tiroid Okulu” programının son bölümünde, Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof.Dr. Fatih Tunca ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Erman Alçı tarafından sinir görüntüleme sistemiyle gerçekleştirilecek tiroit ameliyatı canlı yayınla toplantı salonuna aktarılacak ve ameliyat sırasında katılımcıların soruları ameliyat ekibi tarafından cevaplanacak.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Endokrin Cerrahisi Derneği işbirliğiyle 26 Ekim Cumartesi günü “Balıkesir Tiroid Okulu” programı Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilecek. Toplantının bilimsel programında endokrin cerrahisi alanında Türkiye’nin önde gelen isimleri de yer alacak. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İlter Kuş’ un açılış konuşmasıyla başlayacak olan program, “tiroid nodüllerinin tedavisi” ve “tiroid ameliyatlarında sinir görüntüleme sisteminin kullanımı ve önemi” konularının sunumlar ve panel eşliğinde ele alınmasıyla devam edecek. Programın son bölümünde Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Tunca ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Erman Alçı tarafından sinir görüntüleme sistemiyle gerçekleştirilecek tiroit ameliyatı canlı yayınla toplantı salonuna aktarılacak ve ameliyat sırasında katılımcıların soruları ameliyat ekibi tarafından cevaplanacak.

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