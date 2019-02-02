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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisi açıldı.Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi hizmete girerek gerek Balıkesirlilere gerekse çevre İllerden gelen hastalara sağlık hizmeti vermeye başladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisi açıldı.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, Yoğun Bakım Ünitesi ve Acil Servisi hizmete girerek gerek Balıkesirlilere gerekse çevre İllerden gelen hastalara sağlık hizmeti vermeye başladı. BTO’dan Başkan Rahmi Kula imzası ile yayınlanan açıklamada, "Üniversitemizin yeni Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’a yaptığımız hayırlı olsun ziyaretimizde de acil Servisin açılması ve yoğun bakım ünitesinin üniversite hastanemizde mutlaka olması gerektiğini belirtmiş ve Rektörümüzün konuya en kısa sürede çözüm getireceğine inancımızın tam olduğunu ifade etmiştik. Rektörümüzün göreve gelmesinin ardından çok kısa bir sürede Üniversite Hastanemizde Yoğun Bakım Ünitesinin ve Acil Servisin hizmete girmesi Balıkesirliler olarak bizleri son derece mutlu etmiştir. Acil Servis ve Yoğun Bakım ünitelerinin hizmete girmesi dışında, eksik branşlarda hekim açığının kapatılması için de çalışma başlatılması ve birçok branşta yeni hekim alınacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, rektörümüzün çabalarıyla bundan sonra da eksiklerini giderecek ve gerek Üniversitemiz akademik olarak, gerekse üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla Ülkemizin sayılı Üniversitelerinden birisi olacaktır. Bizler Balıkesir Ticaret Odası olarak, Vali Ersin Yazıcı’ya, Balıkesir Milletvekillerine, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop’a Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve ekibine, Acil Servis ve yoğun bakım ünitelerinin hızla açılmasında göstermiş olduğu çabalar için teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmaları için de desteğimizi ifade ederek başarılar diliyoruz" denildi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis ve Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

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