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Balıkesir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Hafta içinde hava sıcaklıklarının 37 dereceye ulaşması bekleniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği, yaklaşık 10 derece artması beklenen hava sıcaklığına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sıcaklıkların hissedilir şekilde, yaklaşık 10 derece artmasının beklendiği belirtildi.

Özellikle yarından itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayısın en yüksek değerlerine ulaşacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hafta Balıkesir'de en yüksek hava sıcaklıklarının, kıyı ilçelerinde 30, iç kesimlerde 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışığına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."

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