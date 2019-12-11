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Balıkesir Valiliği’nden uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 02:20 | Son Güncelleme

Balikesir Valiliği, yaşanan depremin ardından vatandaşların sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesini istedi.Balıkesir Valiliği depremin ardından bir uyarı yayınladı.

Balikesir Valiliği, yaşanan depremin ardından vatandaşların sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemesini istedi.
Balıkesir Valiliği depremin ardından bir uyarı yayınladı. Uyarıda, "Balıkesir’de merkez üssü Altıeylül ilçemiz olan bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım ve hasar söz konusu değildir. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor. Balıkesir’de 20’ye yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Deprem nedeniyle şu an için hastanelerimizde herhangi bir vatandaşımız mevcut değildir. Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tüm ekiplerimizle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Tüm hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileriz" denildi.

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